HUSH下月將在台北、台中舉辦演唱會。（Legacy Taipei提供）

HUSH繼2018年加入Legacy「都市女聲」系列後，今年宣布參戰「鐵漢柔情」系列演唱會，成為第一位通殺Legacy兩系列的音樂人，他笑稱：「找我唱『鐵漢柔情』，政治正確！」有別於上次「都市女聲」演唱會選唱很多女性創作人的歌曲，這次則將回歸本我演唱自己的創作，許久沒有舉辦專場演出的HUSH表示：「還是希望與歌迷重溫在現場相聚的感覺。」

HUSH近期正忙於新專輯收尾，這次的演唱會名稱「please myself」就是年底將發行的新專輯英文名，這幾年疫情影響讓他有感而發：「大環境的轉變也許讓很多人多了與自己對話相處的時空，如何娛樂自己因此變成一件回家作業一般的功課。」聊起今年再度奪下〈最佳作曲人獎〉的心情，他坦言：「得獎後的負面影響已經隨著慶功的高潮過去了，確實有段時間會認為是不是要寫出更怎麼樣的歌，但太刻意的動機反而會讓創作失去誠實，耍廢幾天就再也不覺得壓力罩頂了。」

問到其他想拿的獎項？他許願：「如果能入圍男歌手讓愛開我玩笑的朋友們閉嘴，我會覺得很歡樂。」HUSH「please myself」演唱會將於11月11日在Legacy 台北、11月18日在 Legacy 台中開唱，門票10月14日開賣。