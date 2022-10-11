年底選戰倒數，彰化縣長王惠美競選總部將在22日成立，陸續發放邀請函廣邀支持者到場相挺，不過特別的是在邀請函內註明敬辭花圈花籃，呼籲各界可以轉捐款做公益，競總發言人表示，縣長考量疫情社福團體募款不如預期，公開宣布敬辭花圈花籃，號召各界支持者響應公益行動。

選舉倒數各鄉鎮縣市參選人紛紛成立競選總部，熱鬧的戰鼓與大批祝賀花圈花籃紛紛往競總送，將爭取連任的彰化縣長王惠美競選總部將在22日上午舉辦成立大會，呼籲所有支持者將祝賀的花圈花籃，轉捐款做公益，呼籲大家響應。

張建豐表示，王惠美縣長縣內26鄉鎮市的聯合競選總部在最近都已經陸續成立，而彰化縣的競選總部將在22日登場，地點就在旭光西路的停車場用地，而過去競總成立都會收到花圈花籃、羅馬柱、蘭花等賀禮，若能將其花費轉捐贈到弱勢團體，將能造福更多民眾，公私協力，共同守護彰化社會安全網。

張建豐說，捐款可指定作為彰化家扶急難救助金或助學金、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會籌建伯立歐家園等用途，捐款時可註明是為祝賀王惠美競總成立，共同響應做公益。

彰化家扶郵政劃撥戶名：「家扶基金會彰化分事務所」劃撥帳號00271389，捐款服務專線04-7569336分機117王小姐。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，戶名「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，銀行代號053(台中商銀二林分行)，帳號064-22-1115924，可電洽04-8963820分機123林小姐。