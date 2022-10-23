新北市議員陳科名延續過去關懷婦幼及長輩，支持在地音樂團體為目的，今(23)日舉辦「為愛發聲-全齡公益音樂會」活動，邀請地方389樂團、一點點樂團、旋風樂團等多個地方樂團；陳科名表示，活動以推廣全齡向公益音樂會為活動主軸，表演歌曲從流行樂到年代金曲都有，壓力的釋放就來聽場音樂會，在地的孩童及長者都能來一起同樂。

陳科名表示，新北市65歲以上老年人口數有66萬人，占全台最多，新莊區的老年人口數也有6萬5千多名，所以深知要打造一個適合老人家居住的城市是首要任務，任內推出了一系列老人政策的推廣，如敬老卡的額度增加、使用的項目及大眾交通工具可以更廣泛、增加新北高齡友善換居政策租屋數量、爭取設立長照專用停車位，以保障長照需求者接送服務更安全。

他說，平時孩童的關懷更是不能少，今年疫情學童因為疫苗較晚實行施打，保護力相對弱小，自己也是走遍新莊23所國中小來發放防疫物資，藉由拋磚引玉的方式，盼能獲得民間企業或政府的回響，讓地方孩童的需求能被看見。

陳科名表示，今日邀請的團體，都是在地方上小有名氣的音樂團體，平時也會在新莊、新北各大活動中進行表演，很多長輩與孩童都是死忠的粉絲，現場演出的歌曲除了有膾炙人口的流行樂，如「盛夏光年」、「三天天夜」，還有長輩們特別喜愛鳳飛飛演唱過的「四季紅」懷念且充滿韻味的金曲，音樂的傳遞無年齡的區分，世代間的文化交融，長輩與孩童之間的熱情互動，活絡了現場活動的氣氛。

陳科名強調，打造「全齡共享，世代宜居」的城市，是他對於新莊願景的主軸，會繼續在地方上推動全齡化的建設與活動，盼能給予鄉親從出生到衰老都能有安身之處，獲得良好的照顧與福利。