彩繪風車嘉年華今(29)日登場！民眾黨南投縣議員候選人簡千翔認為，南投需要多一點親子活動、公園與親子設施，他承諾，如果進入議會一定會建議都市規劃要把親子需求納入考量，為年輕爸媽們多一點設想。

簡千翔在臉書提到，今日在松柏嶺第一停車場舉行的親子風車彩繪，大朋友、小朋友都玩的很開心！自己跟很多人一樣，是三個孩子的爸爸，也都認為南投真的需要多一點親子活動、多一點公園與親子設施，因為相較其他城市，「南投在這個方面真的差別人太多」。

簡千翔也承諾，如果進入議會，一定會建議都市的規劃，要把親子需求納入考量，為年輕爸媽們多一點設想。他感嘆表示，每次一到選舉，藍綠兩黨就會提出一堆政見，但等了那麼多年，兩黨又做到了什麼？除了互揭瘡疤、潑髒水、抹黑對方，「是不是能多一點點有意義的活動？是不是能多一點點有幫助的建設？」

簡千翔自認參選以來，一直都秉持著乾淨選舉，不買票、不潑髒水，也呼籲所有南投市民好朋友，「年底的選舉，是一個價值的選擇，正向的選舉，從你手上那張票開始！」