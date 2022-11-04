議長張峻氣憤說縣府竟然動用團體施壓恐嚇議會。（民眾提供）

民政處長林金虎離開議場，就坐在議場後方的等待區，默默地看著議會直播拒絕受訪。（民眾提供）

花蓮縣議會今上午進行第2天二、三讀會議，因縣府編列6000多萬元宗教預算，議員質疑預算編列有疑慮，上午議場外就有多位宗教團體人關心這筆預算審核結果，議長張峻說他相當「錯愕」，縣府民政處為了讓宗教預算能順利過關，竟動員宗教宮廟人士「恐嚇」議會，怒斥民政處長林金虎要他「出去」，也向宮廟團體抱歉，如有不滿，可以反映在選票上！

張峻說，他已跟民政處長林金虎說，希望能跟每位議員協調說明，但竟然動員公廟團體，「把花蓮縣議會當作什麼，花蓮縣議會這麼悲哀嗎？審個預算都不行！」縣府財政拮据，議員要求縣府預算要合理分配，這是花蓮縣議會的職責所在，也是合法的審議程序，卻好像拿著一把刀架著議員不能審預算。

張峻怒斥民政處長林金虎，當場拍桌要求他出去，也說這次定期會將拒審縣府民政處明年度預算，林金虎在離開議場後，就坐在議場後方的等待區，看著議會直播畫面，不發一語。

到場的聖修宮主委潘文賢表示，議員有他們的職責，用這種態度對宗教團體是很大的傷害，希望以後能幫忙宗教，幫忙花蓮縣的預算，並非說不能審，合情合理內，大家都會善意接受。獨挑宗教預算不審，對宗教團體是一大傷害。當然會從選票中選出該有的議員。

他說，沒有被動員，縣府舉辦的祭天祈福已經有多年歷史，不是今天才有，這是多年來每年都舉辦個宗教的祭天儀式，讓花蓮百姓平安，大家都是志工，只是盡善心，平常宮廟也會捐白米、做善事。

無黨籍議員楊華美表示，民政處宗教禮俗去年編今年預算已經到8千多萬、扣除撤案路祭經費1千多萬元，還有6千多萬元。台東400多萬，宜蘭跟台北大約2、3000萬，花蓮是窮縣，在宗教經費很多事必須合理編列。

民進黨議員莊枝財說，大甲媽祖遶境對地方帶來經濟發展，這麼大規模遶境活動沒有政府補助；白沙屯媽祖一樣沒有，縣府竟動員縣內公廟要施壓議員。

民政處回應，宗教團體今天主動到場表示關切，由於本次議會二三讀程序即將結束，宗教團體希望民意代表能支持地方各類宗教活動，宗教活動不是只有單純拜拜，還包括教育、公益及相關活動推廣，宗教社團也感受到縣府這幾年致力推廣宗教禮俗活動是有成果的，因此才自動自發到議會訴請民意代表支持通過預算。