台北市自2015年開始推動「參與式預算」，邀請民眾經由市政提案，直接參與部分公共預算支出的決定，讓公共資源的分配能夠更貼近民意。而參與式預算最終能夠達成什麼效益？提案過程又該注意什麼？透過曾實際參與提案的文史工作者陳奕峰及「台灣還我特色公園行動聯盟」理事葉于莉的對談，一窺成功提案的小祕訣，也能由中感受參與式預算與民眾生活間的重要連結。

用生活向城市提案

自小生活在發展快速、人口流動頻繁的信義區，陳奕峰親眼見證此地街廓的變化，「信義區作為現代化都市的指標，人潮來來往往，但信義區的文化是什麼？很少人真正爬梳她的發展脈絡。」他說，人類文明的發展來自水源，信義路五段150巷裡有一條溪，正如此承載著在地居民生活記憶的軌跡。

「有溪才有人，有人而有廟，進而發展出文化，這些如果消失了，這裡的文化故事也會漸漸地被人遺忘。」為了在現代化都市的發展下保存信義區文化發展的根據，陳奕峰於2018年透過參與式預算提出「台北市新亮點最長巷之前世今生」一案，盤點出信義路五段150巷在歷史發展中的重要地點，經由設立解說牌、告示牌及舉辦走讀活動，讓老居民、新居民、訪客，都能看到現代感十足的信義區也有其歷史厚度。

同樣以自身的生活經驗提案，葉于莉與孩子到公園玩時，發現天母運動公園的遊具單一簡易且年久失修，引發安全疑慮，「可能是身為媽媽的力量吧！促使我願意為了孩子改變，進而對公共事務付出心力。」於2016年得知參與式預算能讓市民由下而上地參與市政後，她決定付諸心力改變，將老舊的天母運動公園打造成今日所見的共融式遊戲場「天母夢想親子樂園」。

兒童遊戲場是都市孩子生活中很重要的一部分，是刺激成長的場域，而孩子是兒童遊戲場最主要的使用者，因此在遊戲場的設計上，得多面向地考量孩子的想法。葉于莉說，在提案討論的過程中，她和夥伴藉由「兒童參與式工作坊」的方式讓孩子發聲，提出遊戲場使用的建議與回饋，以此參與設計。「這同時也是一種賦能的經驗累積，實踐了兒童參與及表意權的公民養成歷程。」葉于莉說，這次的參與式預算不僅改善了天母運動公園，也潛移默化地讓孩子明白從生活中發現問題，培養孩子從小對公共事務的關注。

舊坡福德宮是信義路五段150巷裡的重要地點，透過導覽遊程，可讓大家感受此地魅力。（圖／陳奕峰）

成功提案的祕訣

由於陳奕峰與葉于莉皆為初次以參與式預算的方式參與市政，因此提案過程都是不斷地摸索，「第一個門檻，是得在住民大會獲得一半以上居民的支持。」陳奕峰說，最初的提案即是靠他自己的力量，在沒有特別宣傳的情況下，差一票未通過而失敗。葉于莉也認為，提案時多找一些志同道合的夥伴合作，比較容易在住民大會上成案，「還有一個小祕訣是，在提案報告時多以例子、圖片等具象化的方式呈現，這樣住民及公部門才能直接了解提案的核心。」

通過住民大會後，接下來的挑戰就是撰寫提案計畫書。陳奕峰說，市民會投身參與式預算的提案，起心動念只是想要為生活帶來改變，因此對撰寫提案計畫書非常沒概念。葉于莉建議，在撰寫計畫書時，得花精力多研究經費估算的方式，若是估算落差太大，會對後續與機關溝通造成不小的影響。

葉于莉，「天母夢想親子樂園」提案人，一位致力於為孩子爭取權益的媽媽，亦為「台灣還我特色公園行動聯盟」理事。(攝影／蔡耀徵)

陳奕峰，「台北市新亮點最長巷之前世今生」提案人。成長於信義區，投身當地文化、歷史推廣的文史工作者。(攝影／蔡耀徵)

「天母夢想親子樂園」設有多元、完善的共融式遊樂設施，讓小朋友可以在此安心、開心地遊玩。（圖／台灣還我特色公園行動聯盟）

「一旦決定提案了，就要有投入的決心。」葉于莉提醒，因自己的提案自己最了解，每一場會議都一定要參與，否則很容易因此錯過說明的機會，而讓提案落空。陳奕峰則認為，參與式預算仍處於實驗階段，是公民參與市政的銜接過程，因此無論是提案的市民、執行的公部門，都應該花更多心力投入，從中建立公民參政的素養。

作為通往美好城市的捷徑

城市美好生活，需要由市府、市民雙向溝通而實踐，以此設計真正符合市民需求的市政規畫。「建立友善的城市，才能讓生活更宜居，而『兒童友善』就是最基本的條件。」 葉于莉舉例，歐洲高福利國家認為，為兒童進行設計即是為每個人設計。因此，她認為藉由這次天母運動公園改造提案的成功經驗，能夠將兒童遊戲場作為美好城市的實驗場域，進而將友善的意象擴散到台北各個角落。

陳奕峰則將參與式預算作為一種記錄在地文化故事的方式，「參與的原因，正是因為從生活中看到問題，而這個問題不僅僅是我的事，也是社區的事。」他認為，藉由爬梳文化故事，理解居住地的演變，從中思考城市演變與生活之間的關係，做什麼可以讓生活更好，促發人們願意「留在這裡生活」。

市政長期都是由公部門由上而下地執行，參與式預算打破既定結構，邀請市民直接參與市政，陳奕峰與葉于莉皆認為，這開啟了一條打造友善城市的途徑，市民生活中的切身需求，可以透過公民審議及溝通協調凝聚共識，進而形成具體意見，納入政府施政考量，讓台北市成為願意傾聽市民聲音的宜居城市。

葉于莉認為兒童遊戲場是都市孩子生活的重要一環，設計應該考量孩子的需求。（圖／台灣還我特色公園行動聯盟）

本文作者：翁珮恒

(本文摘自《台北畫刊11月號658期》)