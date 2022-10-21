2022台北國際旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館一館登場，六福旅遊集團推出全年最強專案組合最低19折！結合六福50週年「實踐永續美好生活」，以「永續旅行」為主軸，10月21日中午12時起至11月12日推出線上旅展。首推以減碳旅行設計的「關西六福莊 友善大地住房券」，51折每人平均3,725元，每房四人可入住兩間肯亞綠地客房一晚、活力早餐、六福村兩日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，任選全球唯一的犀望巴士體驗 或 勇闖猛獸島活動二選一，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩，還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達57,986元，相當於省下29,816元。

逢開賣必搶的「關西六福莊 探索旅行 8,800元」超值CP專案只要32折，三人入住肯亞藍天客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續兩日暢遊玩六福村及福豚/草原歷險 活動體驗二選一。六福村主題遊樂園四人套票2,500元，也只要62折。台北六福萬怡酒店高人氣的「敘日全日餐廳」推出超值餐券「平日午晚餐券999元」，現切爐烤牛排、海陸鮮食輪番供應，每一季也推出異國特色料理，讓饕客味蕾環遊世界。大小朋友最愛的「六福村 雙人套票 999元」，超低優惠5折，每日限量銷售100組，每人限購2組。因應農曆新年也搶先布局，推出「六福客棧 福兔賀歲年菜套組 」旅展限定免運優惠，為除夕團聚時光增添精彩「食刻。

城市散策慢遊、動物探索假期一次滿足，「二泊二食雙城假期 7,999元」包含台北六福萬怡酒店卓越客房一晚、關西六福莊剛果原野客房一晚，不須連住任選暢遊，時間彈性自主。台北精華地段豪華公寓式酒店六福居，「都會景觀套房 買一晚送一晚 6,999元」，緊鄰捷運中西南西商圈、當代藝術館，午後漫步昔日台北城區赤峰街、迪化街，高達18坪數的主臥空間，擁有都會豪宅般的舒適感。

台北六福萬怡酒店推出「美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，可於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，最低62折起，其中，使用1張券的話，可兌換選項分別為敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、粵亮廣式餐廳港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等。使用2張券則是敘日平日午/晚餐，盡享各種美食百匯主題餐檯，或至大廳酒吧兌換平假日JC Cat 雲朵鳥籠下午茶一套，並享升級主題飲料不加價，4張券兌換粵亮經典的?皮烤鴨一套，再加贈第三吃，最適合年末聚餐與親友一同享用。

星級溯源餐廳「粵亮廣式料理溯源頂級單人套餐 2,380元」，精心選用溯源食材，講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝，讓民眾每一口都充滿驚喜。「粵亮靚皮烤鴨餐券(兩吃) 1,999元」更為每年饕客必搶的商品。年末派對必備「萬怡火雞禮籃超值組合3,999元」有5公斤以上的美國火雞，採用獨家配方醃製爐烤，表面金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，還有美式燒烤BBQ豬肋排、和牛肉醬千層麵、手工南瓜派、美國碳烤肯瓊風味紐約客牛排等豐盛饗宴，歲末佳節派對慶祝超有儀式感。

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