8年前震驚社會的北市信義區夜店警員薛貞國被殺案，最高法院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，2人今天入獄，薛貞國的妻子黃嘉鳳委由律師周武榮律師發聲明表示，曾威豪及劉芯彤等人都一直是無罪抗辯、不覺得自己有犯錯，她對此無法諒解。

周武榮律師指出，家屬認為信義殺警案發生到現在已經8年了，對於殺警案主嫌入監執行，完全沒有如釋重負的感覺；對於一個執行職務的警察，因他們的暴力行為而殉職，雖然主嫌及參與者都受到司法制裁，但薛太太及其子女，怎樣都無法再見到薛貞國，這種傷害是永遠無法彌補的。

聲明稿內容由周武榮律師提供

薛貞國的殉職，除了對薛太太傷害很大外，對其兩名小孩的影響最深，至此小孩仍無法承受失去父親的陰影；殺警主嫌曾威豪夫婦也育有2名子女，希望他們在入監後，能夠感受子女與父母分離的痛苦，他們出獄後還能見到子女，希望他們能體會薛貞國子女，永遠無法再見到父親的哀愁。

曾威豪劉芯彤定讞入獄殉職員警妻子