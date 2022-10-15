民進黨新竹市長候選人沈慧虹15日針對吳子嘉表示將對她提出誣告，並檢視新竹地檢署能不能在3到4天之內，開出傳票一事表示，吳子嘉的行為根本是在浪費社會資源，把司法當兒戲，這種行為並不可取。

沈慧虹今天上午舉行旗艦型政策發表會，提出涵蓋6大面向的「超級城市」願景。沈慧虹說，自從宣布參選至今，已經連續13周，每周都有政見發表，希望透過政見、端出政策牛肉，以行動讓新竹回歸正向選舉。

她指出，過去8年與前市長林智堅和市府團隊努力打好新竹市進步的基礎，現在更會以6大面向超越林智堅，帶領新竹從幸福城市邁向「超級城市」。

針對吳子嘉說下周要去地檢署對沈慧虹提出誣告，並檢視新竹地檢署能不能在3到4天之內，開出傳票。沈慧虹對此強調，吳子嘉的行為是在浪費社會資源，把司法當兒戲，這種行為並不可取。

她說，吳子嘉自己身為媒體人，對自己言論不負責，對司法程序也輕率看待，這種態度令人無法認同，他隨意造謠對她的抹黑傷害已經造成，法律程序都在進行中。

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