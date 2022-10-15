針對媒體人吳子嘉日前爆料，民進黨新竹市長參選人沈慧虹以《選罷法》意圖使人不當選而傳播不實罪提告。吳子嘉14日出庭應訊後表示，下星期二（18日）他要去告沈慧虹誣告。更恐怖的還在後面，他會要求傳台北市長柯文哲作證，他有跟柯P查證，可以證明他沒有不實言論。

吳子嘉14日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，沈慧虹委任律師更正澄清收回「討官說」。沈慧虹告他「意圖使人不當選」，指控他說的新竹落跑及洩漏軍情。他當庭回應表示，柯P在媒體上公開澄清，說沈慧虹有跟他談新竹選情；另外，沈慧虹要離開新竹一事，民進黨立院總召柯建銘也講過沈慧虹要去台北市當副市長。吳子嘉認為，不管是去當副市長或是12職等參事等挖角行為，也就是要離開新竹，沈慧虹說拒絕了，可是跟柯P求證卻說是「答應」。

吳子嘉接著表示，下星期二（18日）他要去告沈慧虹誣告，讓沈慧虹變成被告，她就必須出庭；更恐怖的還在後面，他會要求傳柯P出庭作證。

吳子嘉強調，柯P在10月1日下午4點跟他們確認曾與沈慧虹見面一事，他們在當天晚上8點公布這件事情。翌日，柯P突然發簡訊說，查行事曆後發現，時間記錯了。他高度懷疑柯P是否被喬掉了，並稱只要柯講出真話，事情就會完全清清楚楚；他有跟柯P查證，可以證明他沒有不實言論。