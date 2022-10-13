內政部昨通過大巨蛋排煙測試審查，預計明年6月完工，內政部次長花敬群今再炮轟北市府對審查的關懷不足，包庇護航大巨蛋。對此，台北市長柯文不甘示弱反擊，怒嗆花敬群很糟糕，「本來還在學校當老師，去當官後整個人扭曲！」雙方再度為了大巨蛋爭議隔空交鋒。

針對花敬群質疑北市府關懷不足，沒有派員參加會議，柯文哲今下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，他受訪時表示，審查是遠雄去內政部申請，北市府是第三者，他直言，北市府若派很多人去才奇怪，變成在護航，他更忍不住酸，「唉大家心裡有數，花敬群要擋就勇敢說要擋，何必解釋來解釋去。」

至於花敬群批評北市府包庇大巨蛋，柯文哲反嗆，指控人家要有證據，「花敬群很糟糕，本來還在學校當老師，去當官後整個人扭曲，實在是！」

而民進黨台北市長參選人陳時中質疑，北市府玩文字遊戲；柯文哲則說，大巨蛋、大灣北段、社子島等很多事情，都不應為了政黨利益犧牲國家利益，為了擋柯文哲一個人，他強調，自己身為台北市長，並不會因為不同黨派議員就態度不同，也沒封殺過任何議員，但中央政府卻不是這樣，他認為，不同黨穿小鞋的文化要改善。

另針對無黨籍參選人黃珊珊因新創相關自治條例槓上議員王浩，柯文哲表示，王浩絕對不敢去告，並舉例，猴子不是爬到樹上才屁股紅，他是爬到樹上才被看到，痛批王浩就認為是改朝換代，輪到他們賺，柯也強調去問新創事業的年輕朋友就知道有沒有擋。