盧秀燕競選總幹事顏文正(左)、新聞媒體部主任林谷隆(右)，今天下午到清水分局報案，呼籲警方及有關單位嚴查到底，遏止無人機惡意干擾競選活動歪風。(陳世宗攝)

盧秀燕競選總幹事顏文正(左)、新聞媒體部主任林谷隆(右)，今天下午到清水分局報案，呼籲警方及有關單位嚴查到底，遏止無人機惡意干擾競選活動歪風。(陳世宗攝)

台中市長盧秀燕拚連任28日晚上在沙鹿運19球場，舉辦「台中海線聯合大造勢」。因4架無人空拍機在晚會上空盤旋影響台中機場航道；國民黨主席朱立倫從金門搭機趕場飛抵台中，空中多盤旋1小時才降落取消登台，要求政府應該強力執法確保安全。盧秀燕競選總部中午到清水分局舉發報案籲警方嚴查，警方強調，受理後依法積極偵辦。

角逐連任的台中市長盧秀燕，28日晚上在沙鹿運19球場舉行海線聯合造勢大會，國民黨主席朱立倫被安排最後壓軸，朱立倫從金門搭機飛台中清泉機場要參加農漁民挺盧秀燕的活動，因4架無人飛機干擾清泉岡機場空域，飛機在空中盤旋一小時才降落，延誤抵達無法參加活動。

盧秀燕競選總部指出，兩場造勢均有不明無人機干擾活動，於活動開場前後飛到會場上拍疑似進行拍攝行程，主辦單位為確保晚會參加人員安全，均第一時間向警方聯繫請求協助，依規定進行不明無人機離場或迫降。

盧秀燕競選總部為確保後續競選活動安全進行，競選總幹事顏文正、新聞媒體部主任林谷隆，今天下午到清水分局舉發報案，呼籲警方及有關單位嚴查到底，遏止無人機惡意干擾競選活動歪風。

顏文正說，盧秀燕造勢活動的照片，很奇怪都會出現在對手陣營的群組，不禁懷疑是對手陣營用不正當手法來擷取這些照片流傳，甚至還沒開始就誣衊會場人數稀少，晚會還沒結束就跑了一大堆人；媒體朋友在現場支持民眾的熱情，及民眾支持程度擠的人滿滿，今天特別提告使用無人機來汙衊手法極其惡劣。

林谷隆指出，盧秀燕競選團隊今天來進行舉發及報案動作，呼籲接下來無論是盧秀燕競選總部或其他競選活動，一切都要依法來進行；為確保盧秀燕造勢活動的順利及人員安全，請警方及主管機關一定要嚴查到底，還給造勢者人員安全的確保。

蔡其昌總部副發言人林俊裕表示，Line群組任何人都可以成立，這個群也非蔡其昌官方社群，盧秀燕支持者時常喜歡在群裡攻擊抹黑蔡其昌，已屢見不鮮。希望盧秀燕市長選舉還是要回到正規，不要一下派市府官員來蔡其昌活動進行政治監控，一下又有農會基層員工投訴被迫參加造勢晚會。

林俊裕也呼籲盧秀燕競選總部與其做這種政治提告的行為，更應該花時間好好調查被迫參加造勢晚會的事，不要讓每位市民平時上班之虞，還要擔心因為沒去參加盧秀燕的造勢晚會而遭到清算。