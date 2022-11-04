日本大阪將於2025年舉辦世界博覽會，我國政府欲編列20億參展，卻只能以企業名義參加，不得使用「台灣」或「Formosa」，國民黨立委林為洲4日在立法院引用日本前首相安倍晉三「台灣有事，就是日本有事」，質疑日本現在連台灣參展問題都搞不定，屆時台灣出事，日本真的會相挺？行政院長蘇貞昌則反駁這是兩回事，並強調台灣先求有、再進步，相信總有一天能到達目的地。

林為洲說，我國不能用台灣、中華民國抑或中華台北名義參加大阪世博會，僅能用企業名義參加，連「Formosa」都不能掛，實在很挫折。安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事」，現在連參與世博名稱日本都不挺，實在令人擔憂台灣出事，日本會相挺？

林為洲進一步說，他也相信不能用台灣名義參加大阪世博會，是因為中國打壓，問題是，台灣如果出事，中國大陸難道不會施壓日本？很困惑日本屆時是否會為台灣站出來。

林為洲指出，台灣對日本相當友善，福島核食已經開放進口，日本卻沒有給予相對應的回饋。他更想知道，台灣究竟有無有向日本爭取以台灣或中華民國名義爭取參加世博會？抑或是否曾向日本表達抗議？畢竟日本不能嘴巴說挺台灣，卻連參展名稱都搞不定，也未對台灣表達歉意。

蘇貞昌強調，我國不能以台灣名義參展，與「台灣有事，就是日本有事」是兩回事。由於日本能源與產品皆在台海周邊出入，如果台海出事，日本真的會有事；日本身為世博會主辦國，當然要依照相關規定辦理，是因為跟台灣友好，才讓不是國際展覽局（BIE）會員國的台灣參展。

蘇貞昌說，什麼都不做當然最簡單，但台灣如今能參展世博會，是因為過去付出很多努力。台灣先求有、再進步，相信總有一天能到達目的地。