稻草手工編織的裝置藝術，展現古早農家生活場景。（楊靜茹攝）

「2022稻草工藝文化節」開幕日，舉辦稻草風情畫寫生比賽。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮年度盛會「2022稻草工藝文化節」29日上午於草屯鎮植物公園盛大開幕，不僅很多孩童報名稻草風情畫寫生比賽，還有老師示範打草鞋、草摠、疊草垺等，充滿濃厚古早農家風情。草屯鎮長簡景賢說，除稻草工藝節，明年接續舉辦登山健走、拔蘿蔔等活動，呼籲民眾多到戶外活動增強免疫力。

2022稻草工藝文化節以「幸福瞇兔稻草屯」為主題，公園展示稻草手工編織的裝置藝術，如兔子挑擔、水牛、絲瓜棚、風鼓、曬榖場等，展現古早農家生活場景，讓大家了解過去農村生活，也讓逛展的孩童大開眼界，驚呼：「哇！稻草可以做這麼多東西。」

草屯是南投米倉，為了推廣米食文化，簡景賢和來賓製作飯糰，提供500個飯糰分送給現場民眾品嚐。另外還有客製陶藝瑞兔彩繪、版畫拓印、文青有藝市，而慕陶書法學會理事長林茂震以稻草筆寫下「2022草屯稻草工藝文化節」巨幅書法，吸引許多人圍觀拍照。

草屯鎮公所指出，稻草工藝文化節系列活動自29日起至12月18日止，現場除稻草裝飾藝術，還有大型稻草迷宮可闖關，逢周休假日都有各式活動可參與，30日有風箏彩繪，下周有手拉胚訂製陶杯雕刻等活動，明年元旦將接續舉辦登山健走，2023年1月14日舉辦來趣拔蘿蔔，歡迎全家大小一起參與。