蔡培慧爭取前瞻基礎建設經費，草屯鎮多功能球場啟用。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

蔡培慧爭取2888萬元經費，草屯鎮多功能球場啟用。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

蔡培慧爭取2888萬元經費，草屯鎮多功能球場啟用。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮是全國第一大鎮，中山公園是鎮民運動休閒、舉辦友誼賽、舞蹈或課程教學重要場地，但設施多年未修繕；2021年蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，爭取前瞻基礎建設計畫補助2887萬5000元，新建半戶外網球場，順利揭牌啟用。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧說，中山公園是草屯鎮舉辦賽事的重要場地，去年兩度會勘後，除了強化網球場使用的地板、設施，為了讓球友能在雨天也能打球，新設鋼構屋頂及球道照明成為風雨球場，同時完善無障礙設施，提高長輩及行動不便者運動的安全性，歡迎所有鎮民朋友，到中山公園體驗友善全民的多功能運動場。

蔡培慧說，南投的全方位發展有賴中央與地方合作，感謝草屯鎮長簡景賢，縣議員廖梓佑、蔡銘軒及鎮民代表會主席洪坤助爭取地方配合款，終於在去年10月底動工，如今順利完工，實在是鎮民之福。

蔡培慧承諾當選縣長後，將會在草屯鎮打造國民運動館、共融特色遊戲公園，並改善行人及輔助車輛的使用情況，不論是人行道還是運動場地都朝人本友善的目標邁進。