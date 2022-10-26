弘光科技大學文化創意產業系與外埔社區建立良好的關係，協助社區環境營造、文創商品設計及遊程規劃設計，最近與餐旅管理系跨域合作，一起參加六分社區產業行銷推廣計畫，餐旅系學生利用在地盛產的食材，烹調出一整套的美食佳餚，提供給在地民眾及遊客品嘗，讓更多人認識外埔在地社區風情及特產。

文創系副主任吳振廷表示，這次利用地方輔導團隊構思「風土餐桌」的行動，由他及系上助理教授賴可謙，盤點外埔食材及活動企劃，再結合餐旅系師生的專業共同推動食農教育，由系主任吳胤瑱帶著西餐廚藝社等五個社團的學生，運用在地的食材設計一套餐點，透過美味的料理介紹當地人文特色，包含前菜、主菜、點心、調酒，在外埔農藝傳坊熱鬧發表，每一種佳餚至少準備80份提供試吃，現場吸引近500名遊客，非常熱鬧。

學生除了設計製作美味佳餚，還負責講解說菜，解說每道佳餚、飲品使用到的在地食材，不少民眾試吃後讚不絕口。(照片/弘光科大提供)

吳胤瑱說，使用在地食材，惜食不浪費是目前養成廚師很重要的一環，系上也長期推動食農教育，教導學生愛惜食材，透過這次外埔區六分社區產業行銷推廣計畫，讓學生充份了解外埔在地的食材後，親自向業者購買食材，再設計菜單，多了一次學習的機會。

餐旅系學生利用百香果、火龍果、小里肌肉、香腸設計出前菜；主菜用在地飛天豬品牌豬肉，搭配芋泥球、百香果蜂蜜醬汁、檸檬奶油醬汁，烹煮飛天豬戰斧豬排；飲料用外埔小農種植稻米製作而成的米苔目，用擠奶油方式擠到容器中，增加飲品口感，同時結合當地生產的火龍果與金黃色的百香果調製；麵包用當地盛產的葡萄酒烘焙紅酒百香果歐式麵包；另外，還準備加入丁香、肉桂及柳橙的熱紅酒。

學生除了設計製作美味佳餚，還負責講解說菜，解說每道佳餚、飲品使用到的在地食材有那些。不少民眾試吃後讚不絕口，陳姓民眾說，經常吃到的豬肉，但在學生的巧思變化下，搭配外埔在地的火龍果、百香果，用不同的烹調方式料理，讓風味更加提升；張姓民眾則說，學生製作的佳餚，色、香、味俱全，「沒想到用外埔當地食材，可以煮出那麼好吃的餐點。」

原本預計製作80份的試吃品，沒想到一下子就被搶光，馬上臨機應變，更改擺盤份量，希望讓更多人品嘗到當地食材的美味。(照片/弘光科大提供)

餐旅學生王明威表示，參加活動學習把在地食材發揮到最大的效用，同時研發新口味的菜單。他們利用西式舒肥的方式烹煮豬肉，創新的手法征服民眾味蕾，原本製作80份的試吃品，沒想到一下子就被搶光，馬上臨機應變，更改擺盤份量，希望讓更多人品嘗到當地食材的美味。

另一位學生朱俊瑋說，他負責調製飲品，調製前老師給他們自由發揮的空間，結合米食製品調製出的創新飲料口味，令很多試飲民眾驚艷，活動效果超出預期的好，飲料改裝半杯，以便讓更多人可以品嘗到道地的農特產飲品。

吳振廷表示，藉由活動讓學生學習融入當地的慶典活動，學習更多服務設計，也開拓不同的視野，把地方資源、食材、慶典、發展脈絡全都結合在一起，導入食農教育概念，讓學生有一個嶄新的學習機會，在10月30日也將協助外埔永豐社區做市集活動，持續推廣食農教育，歡迎民眾前來參加。