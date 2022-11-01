新北市議員候選人李婉鈺以建築博士背景及空服員的經歷，提出城市美學院靜的相關政見。（摘自李婉鈺臉書）

新北市議員候選人李婉鈺今（1）日在社群媒體上提出她關於城市美學的願景，她以過去擔任空服員的角度看台灣，認為每當飛回台灣上空時，「終於回家了」的感覺很溫馨，但映入眼簾的卻是鐵皮屋頂，所以她從都市景觀的觀點出發，認為政府應提供獎勵機制，鼓勵社區達到景觀重塑的歷程。

李婉鈺認為，板橋身為新北市首善之督，但缺乏設計都市紋理的環節，過去擔任空服員時，每當飛回台灣，儘管有回家的溫馨感，但看見雜亂落後的鐵皮屋頂時，總會自問何時才能像國外城市整齊、綠化、有特色？

李婉鈺也指出，雖然鐵皮屋頂是歷史共業，但就城市美學的角度而言，要有一定的執著和願景，政府應該提供獎勵機制，鼓勵社區進行綠化、美化、淨化天空，透過城市意象的通道、邊界、區域、節點、地標等等五大元素為基礎，達成景觀重塑的歷程。

李婉鈺強調，都市設計手法將自然景觀和城市地景，利用空間水平與垂直交織的效果，巧妙地創造似陶花源般的環境，她也列舉日本、荷蘭的例子，希望台灣最美的風景不只是人，還有「城市」，所以她提出未來研擬鐵皮屋頂色彩美化運動作為有關城市願景的政見。