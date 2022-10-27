在美股那斯達克指數重挫，以及市場憂心日企財報表現下，日經指數27日在平盤上下震盪，最後收27,345.24點，跌86.6點或0.32%，結束連3日收高。東證指數收1,905.56點，跌12.65點或0.66%。

分析師認為，日經前一日走勢強勁，最後雖沒站上27500關卡，不過能收在27,400點以上，可以看出日股很強。

下修財測的佳能曾示警，因在家遠端工作的客戶減少，需求將會下滑，股價慘跌6.22%。同樣是印表機製造業者的精工愛普生，也大跌4.79%。

建築設備業者日立建機預估，本財年營利可望再高出17.6%之後，股價大漲4.71%。同樣地，電玩遊戲開發商卡普空也因調高財測更是狂漲7.88%。

27日，日本央行開始進行為期兩天的政策利率會議，不過，幾乎沒有人認為，當地現行超低利率會在這次出現什麼改變。因此，對日股盤勢的影響性也應相對有限。