南韓梨泰院29日發生踩踏意外釀成165人身亡，每條人命背後都有屬於自己的故事，令人淚目。一名58歲的父親憶起當晚，女兒傳來生日祝福訊息，說「感謝您的養育之恩，往後我會好好報答您，哈哈」，竟成生前最後遺言，底下網友看完也哭成一片，遺憾表示心都碎了。

根據韓媒《韓民族日報》、《朝鮮日報》報導，悲劇隔日，記者在梨花女子大學木洞醫院殯儀館發現一名男子金，他呆坐椅子上，看著手機那條女兒生前傳的訊息，淚流不止。據悉金的25歲女兒同是梨泰院悲劇下的犧牲者，當天恰巧是金的生日，她偷偷訂了知名高空觀景餐廳，要爸媽兩人好好享受，自己則和男友一起慶祝萬聖節，留下「和老媽玩得開心哦」。

怎料好端端的生日，這天卻成為全國最黑暗的一天，更是寶貝女兒的忌日。金表示，那晚收到一則她傳來訊息，害羞地說「感謝您的養育之恩，往後我會好好報答您，哈哈」，然後電話就一直打不通。金接獲噩耗趕到現場，看到的卻是一具冰冷遺體，從此天人永隔，使他徹底心碎。