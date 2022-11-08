替小孩取名是一件大事，因此不少父母絞盡腦汁，只為了取一個好聽又充滿寓意的名字。大陸一對夫妻近日生下一名女嬰，並取名為「陳皮話梅糖」，將爸爸的陳姓、媽媽的唐姓、奶奶的梅姓都融入其中，有全家人一起守護孩子的美意，消息曝光後，卻收到眾多網友的吐槽、指責。

根據《星視頻》報導，河南駐馬店一對夫妻日前生下一名女嬰，並將其取名為「陳皮話梅糖」，媽媽解釋，這個名字是懷胎十月期間絞盡腦汁想出來的，因為爸爸姓陳、媽媽姓唐，原本想替女兒取名為「陳喜糖」，意即爸爸喜歡媽媽的意思，不過爸爸希望能將全家人的姓氏都放到孩子的名字中，於是又加入了奶奶的梅姓，包含了全家人守護孩子的希望。

新聞曝光後，許多網友都看傻了眼，紛紛吐槽，「小名也就算了，大名用這個，父母真是一點也不給孩子考慮考慮」、「倒楣的孩子，以後上學不知道要被怎麼嘲笑」、「名字當然可以有很多寓意，但你得考慮到孩子未來的生活，可以是小名，但大名是不是得嚴謹一點」、「以後上學、出社會工作會被人笑話吧！多考慮小孩的感受吧！」、「爹媽開心一時爽，孩子長大愁斷腸」、「全家人都放到這個名字裡，不是你們呵護寶寶，是一家自私鬼」。

事實上，過去有不少父母都替孩子取了特別的名字，像是山東一對夫妻為了給第一胎孩子取個響亮的名字，所以搭配父親的姓氏取名「張總」；安徽的一對夫妻因為在2020年大陸十一國慶結婚，孩子的預產期也正好在國慶期間，所以替孩子取名為「伍拾憶」，小名則叫「十一」。