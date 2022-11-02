大陸《環球時報》報導，日本駐華大使館1日在大使官邸舉行紀念日中邦交正常化50周年招待會。日本駐華大使垂秀夫在致辭時表示，日中兩國是搬不走的鄰邦，唯有選擇共存。兩國應坦誠溝通，構建穩定關係。

垂秀夫說，「今天，我們特意在大廳布置了紀念邦交正常化50周年、記錄50年交流歷史的圖片。每一張圖片都生動講述著兩國關係迄今為止的發展歷程」。他直言，不能否認的是，50年來的日中關係並非總是一帆風順。

「我認為，今後的日中關係不該是雲霄飛車，而應是平穩行駛在軌道上的普通電車。朝向名為『和平共處』的目的地緩緩前行」，垂秀夫強調，為了讓日中關係這輛普通電車平穩行駛在軌道上，需要日中雙方不斷地進行溝通，由此促成相互理解乃至建立相互信賴。

垂秀夫表示，日中兩國是搬不走的鄰邦，即「永遠的鄰居」。日中兩國既然是鄰居，也就難免存在各種摩擦和立場分歧。《論語》有曰，「和而不同」。即便我們立場各異，也應坦誠地溝通，構建穩定關係。