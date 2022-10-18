太平山國家森林遊樂區於20日上午8時起恢復開園。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭縣連日豪大雨，太平山國家森林遊樂區自10月16日起預警性休園，林務局羅東林管處檢視園區內環境、各項設施及維護後，於20日上午8時起恢復開園，其蹦蹦車首班營運車次為上午9時30分。

林管處說明，前往太平山森林遊樂區的交通路線，自宜蘭可行駛台7線接台7甲線，自羅東則行駛台7丙線經長埤湖接宜51線，另，自桃園行駛北橫台7線經明池接台7甲線，如自台中經梨山行駛台7甲線。

林管處指出，因日前台7線、台7甲線及宜51線，皆發生嚴重坍塌，經公路總局搶修後，宜51線已恢復通行，該路段僅能行駛小客車，禁行甲、乙、丙類大客車，建議民眾前往太平山暫時可行駛宜51線；而台7線，公路總局初估10月22日開放通行。

林管處提醒民眾可以隨時關注公路總局網站https://www.thb.gov.tw/，以掌握最新消息，也提醒旅遊前查詢氣象資料，氣候不佳時，建議減少戶外活動；太平山最新消息可上官網 https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp 、台灣山林悠遊網://recreation.forest.gov.tw/ 、FB粉專http://www.facebook.com/tps100.forest/ 查詢。