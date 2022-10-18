調查局獲報，股票上櫃公司「生華生物科技」前總經理宋台生在退休前，遭檢舉於公司重大利空訊息公布前，提早賣股票避損，擬制性獲利數千萬元，涉嫌內線交易，違反《證券交易法》。台北市調查處今天在台北地檢署指揮下，兵分5路搜索、約談宋男5人，晚間將移送台北地檢署複訊。

73歲的宋台生，2012年與胡定吾共同創立生華生技，以不到4年半的時間上櫃，創下台灣生技產業的紀錄。

生華科去年11月11日宣布總經理宋台生將於今年元旦退休，由於宋男退休的消息公布前1個月，該公司才宣布新冠新藥二期臨床數據良好，將拚第三期臨床及加速國際授權合作，之後即通過宋台生的退休案，以致股價出現波動。

生華科當時指出，宋台生退休後仍為董事並轉顧問職；宋退休前曾發表「致生華科團隊和股東的一封信」，提及「老兵不死，只是逐漸凋零」，表示他投入生技產業40餘年。

但調查局台北市調查處獲報，生華科的股價在宋退休的消息曝光後，出現兩根跌停，宋疑在退休消息的重訊發布前，賣股避損，涉嫌內線交易而被約談。