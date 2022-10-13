英國公債殖利率飆高引發追繳保證金要求，英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）證實緊急購債計畫將如期退場後，迫使許多英國退休基金急忙拋售資產籌資。

另一方面，外媒報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）可能捨棄部分減稅計畫，激勵英鎊強彈。英鎊兌美元13日勁揚1.5％，報1.1269美元。

引發金融動盪的減稅案可能逆轉，一度帶動歐股走高，但美國最新通膨報告出爐後，歐股反轉下跌，主要股市跌幅超過1％。

英國央行13日稍早重申貝利的發言，駁斥外媒報導央行可能延長購債的消息。英國央行表示，總裁貝利12日已證實央行的立場，並向銀行高層明確傳達訊息。

貝利12日表示，英國央行無意延長14日到期的購債計畫，要求退休基金在期限內做好準備。

英國政府在9月稍晚公布大規模減稅案後，引發公債殖利率狂飆，促使央行緊急出手購債，支撐債券市場。

英國30年期公債殖利率12日稍早一度升破5％，13日盤中降至4.61％，顯示公債賣壓暫時緩和。

管理60億英鎊退休基金的經理人麥金奈爾（Andy McKinnell）透露，該基金出售整體投資組合的20％，主要集中在英國央行出手干預後幾天。他表示，這是一場真正的壓力測試。

市場憂心購債計畫結束後，英國債市可能再掀動盪，央行恐被迫再度出手援助。

分析師表示，英國央行必須提供足夠的援助，以防止債市崩潰，但也不能給予過多支援，以免干擾公債價格，或是削弱其對抗通膨的目標，央行必須拿捏支援力道。

美國銀行（BoA）G10外匯策略主管瓦姆瓦基迪斯（Athanasios Vamvakidis）表示：「這是難以達成的平衡，如果英國央行對債市提供太多援助，將不利英鎊，但如果缺乏足夠的支援，將產生危機風險，同樣對英鎊不利。倘若能達成平衡，英鎊可望升值。」