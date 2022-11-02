今年以來包括俄烏戰爭、中美對抗、通膨升溫、聯準會（Fed）加速升息等利空環伺衝擊，全球股債市大幅震盪，美股那斯達克指數前三季累積跌幅達32％，但反觀台灣特別股僅下跌1.5％，明年金融市場波動仍難免，透過布局國內可轉債、特別股及高股息等多重資產，將有助穩健因應。

日盛投信表示，金融市場今年面對灰犀牛事件，主要股市跌破歷年均線，美國通膨衝40年高點，相對難控制，市場預期明年初Fed升息將來到末段，利率風險相對降低，但仍需要時間消除通膨陰霾，預期明年市場慢慢築底後，朝向否極泰來走勢，台股受美股連動，後市也可望跟上腳步。

日盛投信指出，由於市場大幅震盪，多重資產基金也受到青睞，觀察過去發行的多重資產基金，主要訴求掌控風險，且以外幣資產為主，其實台灣也有多重資產基金，可進行防禦布局，更免於匯率風險，以台灣可轉債為主，搭配台灣特別股和高股息股票組成。

日盛投信說明，以該公司推出的日盛台灣多重資產基金為例，將於11月21日展開募集，提供回台資金因應震盪行情下的多重布局選擇，聚焦台灣境內發行的可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收的新台幣資產，掌握穩定高股息，及長期波動度低於大盤的優勢。且除結合股債靈活配置，其中可轉債為法人和大股東配置工具，一般投資人透過多重資產基金也可參與，做為理財和退休規劃，穩健的新選擇。