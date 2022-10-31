因應2030雙語政策，教育部國教署辦理「擴大引進外籍英語教學人員計畫（TFETP）」，截至今年9月底，累計引進662人次外籍英語教學人員至全國公立國中小學校服務，營造校園生活化英語溝通環境，啟發學生英語學習興趣。

教育部國教署說明，TFETP計畫委請台師大與中正大學辦理外籍英語教學人員招募與引進、培訓與專業發展、輔導與評鑑等業務，本年度招募外籍教學人員已於8月透過實體培育、線上直播、預錄課程等方式完成入校前的導入培訓工作，後續亦將透過輔導訪視及專業發展課程安排，讓優秀外師能發揮最大能量。

桃園市武漢國中為達沉浸式英語教學環境，外師透由節慶設計多元課程活動，包含：感恩節書寫感恩卡、英語藏頭詩創作、母親節摺愛心卡與感謝信、英語桌遊、各國聖誕節介等，並舉辦「英語月」活動，搭配復活節進行節慶教學、彩蛋DIY、英語DJ秀、Amazing Race闖關、繪本教學等活動，大幅提升學生英語學習動機。

嘉義縣鹿草國中重視學生英文發音及課堂互動，為引導學生開口說英文，外師針對學生英文能力，透過個別化教學並耐心給予指導，讓學生不怕開口說英文，另該校英語教學結合學校科技資源，利用電腦廣播系統於課堂教學間同步學生電腦，並運用教學互動軟體Jamboard與學生進行互動，增加趣味性，提升學生英語學習意願。

教育部國教署表示，為讓台灣更多國中小師生受惠，強化學生英語能力及本國教師英語教學多元能力，TFETP計畫將持續引進優秀外籍教學人員，為國中小英語教育注入新血，並攜手各縣市英語教學資源中心，展開國中小英語教與學新篇章，為雙語政策提供有力支持。