高雄市議員林智鴻等人今天下午將舉行一場記者會，討論柯志恩之前在淡江大學任學務長期間，學校曾修訂一些可能限制學生帶記者入校、箝制言論自由的校規，柯志恩說，有關於進出校園，你只要經過申請或告知的話，媒體是可以進去的。

柯志恩表示，各位媒體如果要到她們學校去採訪，要先告知祕書處，你可以直接帶著攝影機到學生宿舍或任何地方嗎？她昨天稍微看了一下學校的法規，有關於進出校園，你只要經過申請或告知的話，媒體是可以進去的。

柯志恩說，為了維護校園安全，通常媒體要進入校園，需經過告知或是申請，這個法令是在1997年的時候淡江校規裡面就有，而且最重要的是，這個主責的單位叫總務處，總務處它會提出來，就是為了維護校園安全，只要經過申請就可以進入了，也包括哪一些的活動。

至於有關於媒體就是經過申請或是經過核備之後就可以進來，所以沒有所謂學務長會來做什麼修法什麼戒嚴，她不曉得這是從哪裡過來，看到法規就知道，而且很重要，那是總務處要來維護校園安全，對於出入人員有一些的規範，而且沒有限制，只要你申請，只要你告知，你都可以進來，所以不曉得他們的緣由到底在哪裡。