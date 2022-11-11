國民黨高雄市長候選人柯志恩11日再提青年政見，她提出「學子零債 青年追夢」專案計畫，主張由高市府提供實習工讀職缺，讓學貸生在寒暑假與課後閒暇，於在學期間就能學貸償還，此舉除了可以讓高雄學子零負擔放手追夢，同時也為公部門強化革新量能。

柯志恩提出「學子零債 青年追夢」政見，主張由高市府提供學貸生實習工讀機會，新增或整合現有職缺，設立排富門檻，並利用省下的利率補貼來向中央爭取預算補助，讓高雄學子透過寒暑假、修課空檔到市府工讀，幫助學生步入職場前就把學貸還完，減輕其出社會的壓力。

柯志恩認為，幫助高雄學子還債的同時，可透過適性適才實習分發，提供相關科系學生在政府各單位學以致用的機會，擁有更強的職場競爭力與履歷，讓高雄學子畢業時不只實現零債務，公務機關更能獲得活力和創意。

柯志恩指出，以人口推估，高雄每年約有2萬5000至3萬名學生申請學貸，根據2020年教育部資料，每位學生每年背負高達約7萬9000元學貸，大學4年平均累積債務約超過30萬，但目前無論中央或地方政策普遍以利息補貼幫助青年減壓，此舉根本治標不治本。