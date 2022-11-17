遊覽車左轉時不慎與輕軌號誌燈桿發生擦撞，所幸沒有影響列車通行。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄又見輕軌事故！今日晚間6時55分許，有一輛遊覽車行駛要左轉時，與輕軌聲光號誌燈桿發生擦撞，一度停在軌道上，民眾見狀報警，鼓山分局警方迅速到達現場協助脫困，於7分鐘後遊覽車順利脫困。高捷公司表示，此次事故影響約7分鐘，並無影響任何列車，初步研判為遊覽車轉彎侵入轉角區域，並撞倒聲光號誌燈桿，詳細肇事原因仍待釐清當中。

今日晚間6時55分許，有一輛遊覽車要從龍德路左轉進大順路時，疑似轉彎不慎，與輕軌軌道旁的聲光號誌燈桿發生擦撞，還一度停在軌道上，民眾見狀報警，警方獲報到達現場，所幸於晚間7時2分許，立即將事故排除。

高捷公司表示，從事故現場照片來看，初步研判為遊覽車左轉時太靠近內側，侵入轉角區域撞倒聲光號誌燈桿，此次狀況迅速排除，並無影響列車通行，也沒有影響到其他乘客。

至於號誌燈桿損壞，高捷公司表示，後續維修費用會向肇事者提出求償。