交通部23日公告遊覽車冬季汽燃費減免原則，今年7～8月出車率與2019年同期相比達7成以上者減徵50％；未達7成則免徵。

交通部機務科23日公告遊覽車客運業的營業用汽車在今年10～12月的汽車燃料費減免額度，遊覽車業者在今年7、8月的出車率與2019年同期相比達7成以上者減徵50％；未達七成者免徵。出車率以遊覽車動態資訊系統的單日駕車5小時以上認定為出車營運。

目前汽燃費每年收入約530億元，秋季減免徵收預減少近9,000萬收入，同樣也是採取出車率未達7成者免徵、7成以上減徵50％，若再加上第4季減免徵收，會再減少7,380萬元收入。

根據公路總局統計，秋季燃料費全免家數有773家、減徵50％的有136家，應徵金額為9,755萬元，減免9,078萬元；而冬季燃料費全免的有464家，減徵一半的則有136家，應徵金額為9,833萬元，減免7,384萬元，出車率已經有回升。