恆春警方17日下午2時許接獲民眾通報指出，林姓男子駕駛遊覽車由恆春鎮檳榔路往山海路方向直行，後方一輛機車偏向自摔倒地，24歲吳姓機車女騎士頭部被遊覽車右後輪輾壓，頭部破裂、當場死亡；後座郭姓乘客左手骨折、手腳擦傷，由救護人員送至恆春基督教醫院救治，事故發生原因仍待警方釐清。
恆春警分局長林明波表示，警方正調查肇事原因中，呼籲用路人遵守交通規則小心駕駛，保持適當安全距離，時時注意周遭狀況，避免發生事故，保護自己與他人的安全。
恆春警方17日下午2時許接獲民眾通報指出，林姓男子駕駛遊覽車由恆春鎮檳榔路往山海路方向直行，後方一輛機車偏向自摔倒地，24歲吳姓機車女騎士頭部被遊覽車右後輪輾壓，頭部破裂、當場死亡；後座郭姓乘客左手骨折、手腳擦傷，由救護人員送至恆春基督教醫院救治，事故發生原因仍待警方釐清。
恆春警分局長林明波表示，警方正調查肇事原因中，呼籲用路人遵守交通規則小心駕駛，保持適當安全距離，時時注意周遭狀況，避免發生事故，保護自己與他人的安全。
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