台中市政府為整治空汙，除致力降低固定汙染源外，也積極推動綠能運具，降低移動汙染源排放，目前台中市清潔隊共有126部電動機車，市府今年再花1200萬元再添購150輛電動機車，14日市長盧秀燕出席交車儀式。盧秀燕說，清潔隊同仁外勤工作需騎乘機車為城市環境做清潔美容，因此市府落實公務車輛使用低汙染運具，明年也將再添購150輛。

台中市政府環保局實踐「藍天白雲行動計畫」改善空汙，今年度編列1200萬元，購置150輛電動機車，提供給第一線清潔隊執行環保勤務工作使用。盧秀燕說，今年增加150輛電動機車，預估每年可減少碳排約52.5公噸及節省126萬元油料費，也讓清潔隊公務電動機車數達到276輛，六都最多。

盧秀燕進一步表示，為加速落實淨零碳排轉型，市府不只以身作則，也採取全國最高補助，獎勵民眾換發機車，今年度總計編列1.2億元推動淘汰二行程機車、老舊機車換購電動二輪車、新購電動機車等多元補助方案，一般民眾換購電動機車最高補助2萬元、中低收入戶換購電動機車最高補助4萬元，充換電站目前數量也是全國數一數二，透過種種努力節能減碳，不但改善空汙，也節省相關經費。

環保局長陳宏益指出，環保局自104年起首先採用電動機車執行道路清掃、髒亂清除、環境巡檢及拆除小廣告等各類環境維護工作，目前全市27個清潔隊計有126輛電動機車，考量目前換電式電動機車續航力較高，可騎乘較遠距離等優點，今年再新購150輛換電式電動機車，總計達276輛。

陳宏益表示，市府透過各種努力，鼓勵民眾一起響應綠能，共同攜手守護地球，期望落實公務車輛使用低汙染運具，以達到2030年公務車全面電動化的目標。