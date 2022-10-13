桃園市產業總工會13日邀4位市長參選人市政座談，第二位上場的是出身勞工階層的民眾黨參選人賴香伶，宛若回到主場，不但發表6大項勞工宣言，上任首件事就是全面性安全檢查，面對桃產總的4大提問也當場承諾，消防加班薪資上限提高到2.2萬、市府委外廠商起薪3萬、代理教師聘好給滿12個月等，她強調法律不足，唯有地方先行帶動，才能改善勞工環境。

賴香伶說，自己是4位參選人中唯一女性，勞工出身、客家人，來自基層社運，過去透過I voting成為台北市勞動局長，她在體制內發現很多公務員很優秀，但礙於法令不能改革，因此她要在現有法規內，由地方政府先行，建立典範影響修法，像是她在北市推動外送員組工會並提出管理自治調例，進而促使外送員提出自己法案版本，唯有實事求是從困境找解方，才能從解方推動制度改革。

賴香伶說，她提出3C城市，機會均等公平、便捷安全社會、文化多元共榮，直指現有體制常見上有政策下有對策，資方聽信江湖術士偷天換日，因此市府要擔起法治角色，透過公權力建立勞檢機制，導正藏在細節弊端，首要就是增加勞檢員跟覆蓋率，她感嘆桃園有3成高風險工廠3年內沒有被勞檢過，尤其是製造業，桃園工廠大火彷彿司空見慣，宣誓上任第一天，就要進行全面性職場聯合安全檢查，會同消防、經發等局處，建立安全職場。

賴香伶說，第二則是建立陪同鑑定制度，各行業裡面唯有業師最懂，有能力最了解該行業狀況，因此要以工會幹部當專家對該行業交叉檢查，相信3年內可以改變職場環境，第三則是針對屢屢違法卻罰不怕的交通運輸業，要把桃園交通業列為首要專案對象，透過實施人力增補、陪同鑑定，改善高工時血汗工廠窠臼。

賴香伶也提到，桃園有6000工地正在開工，過去曾因青埔工地龜裂向市府檢舉，卻僅查一項目導致1個月後發生死亡事件，因此要引進自主管理模式，建立大型公安管理師、吹哨制度和建立工程資訊儀表板，大家一起揭發、加強管理力道，她也要推「職安卡」要求完成6小時職業訓練，改變黑手無專業形象，讓勞工有更好收入，提升勞工地位。她也要建立「勞工權益中心」，勞資爭議從協調到後續訴訟生活補助追蹤都要協助，就像勞工的社工員，要提供跟預知未來需求。

面對桃產總的教師、消防、客運、移工、醫護5大面向提問，賴香伶也對其中3項給出具體承諾，她痛批桃園代理教師六都占比最高達13％，聘期一市三制，但教育局至今不在意監察院提出的糾正，她允諾上任後給予完整聘期，112年預算一定全額編入，明年預算正在編列中，但她會用市長特別費支應，要專案員額聘任而不是代理化。

賴香伶也提到桃園低薪環境要改變從市府做起，憶起2019年遭闖進員工持鋼筋打傷頭，對方心心念念就是派遣勞工可憐，允諾未來要從市府開口合約開始要求，市府委外廠商員工起薪都要3萬起跳，3萬也是蔡英文總統6大承諾之1，她強調要透過市府預算資源，改變民間低薪環境，能帶動正向循環。

賴香伶說，消防加班費薪資上限也要從1.7萬提高5000元到2.2萬元，直指打火弟兄工作辛苦，但加班時數上限到了只能補休，如今更離譜，補休滿了只給嘉獎，是行之有年陋規，怒斥加班時數換嘉獎沒有任何助益，要實質補償，由地方先行帶動改善環境，當然裝備人力也都要補足。