民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在自主健康管理期間參加造勢活動，桃市府稱無證據顯示違規，國民黨桃園市議員參選人凌濤今不但電洽1922強調候選人自主健康管理期不能參加造勢，也出示鄭運鵬參加講座餐敘，擠人群、旁人脫罩大合照的照片打臉桃園市衛生局，痛批護航、誤導民眾，桃園不需要「違規跑攤王」，並具名向疾管署檢舉。

凌濤說，鄭運鵬9月23日確診，10月1日解隔進行自主健康管理，但根據最新7月14日版本的「嚴重特殊傳染性肺炎自主健康管理指引」、桃園市衛生局公布的防疫規定，自主健康管理期間，雖然沒有出現症狀可正常生活，但仍明確指出「避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所」及「禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會等類似活動。」

凌濤團隊去電中央疫情指揮中心1922專線，也收到明確回覆「在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會、在餐廳內用餐以及去到人潮擁擠的場所，避免與不特定對象進行接觸」、「造勢活動可能人潮擁擠或是跟不特定對象接觸」。

凌濤說，鄭運鵬10月1日至7日有多場造勢活動，多次躋身人群當中，他也附上4張鄭運鵬10月4日參加講座，席開高達50桌的餐會，不但桌上都是食物，鄭運鵬也擠在人群中和大家大合照坐超緊，甚至旁邊所有人都脫口罩，大幅增加傳染的風險。

凌濤強調照片會說話，呼籲桃園市衛生局不要急著幫忙民進黨候選人否認，讓市府變成打手，也批鄭運鵬團隊說謊成性，痛斥鄭運鵬在現場高喊保護台灣之時，孰不知自己才是破壞台灣防疫安全的罪魁禍首，感嘆：「綠能，你不能，台灣人、桃園人，你怎麼能不生氣？」

凌濤也具名向衛福部疾病管制署、桃園市衛生局提出檢舉，也直指衛生局涉嫌護航，未積極查明事實，誤導民眾，中央疫情指揮中心應予以糾正，並呼籲對於政治人物違反相關規定，應從重量罰，展現示範作用，請主管機關審慎考量，採用《傳染病防治法》第67條對鄭運鵬開罰30萬元。