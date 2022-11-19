受到環境風場為東北東風影響，中部以南空品區位於下風處且清晨及夜間有局部霧或低雲影響，水平及垂直擴散條件較差，污染物易累積，依10時監測結果指出，雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」，12時許高雄前金、復興、台南等測站等則為「對所有族群不健康」的「紅色警示」，環保署也提醒台南、前金、復興地區所有族群應減少在戶外活動。

環保署表示，依監測資料及氣象局資料顯示，今天環境風場為東北東風，中部以南空品區位於下風處，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署提及，未來一週，19日至22日環境風場為偏東風至東北東風，迎風面地區擴散條件佳，中南部地區位下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；23日至24日受南方雲系北移影響，降雨機率增加，空氣品質多為普通等級。