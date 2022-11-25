受到內地新冠疫情持續惡化影響，香港股市全日低走。但是受惠於政府支持房地產的措施，內房股繼續上揚。

周五香港恆生指數收盤下跌87.32點或0.49%，為17573,58點。國企股(H股)跌21.25點或0.35%，為5971.10點。

中國在周五公布創紀錄的單日確診人數，連兩日破3萬人，全國各地的城市開始實施部分的封鎖、大規模檢測和其它封控措施，粉碎了清零政策逐步退場的希望。

科技指數大跌2.3%，重量級的網路應用巨頭都下跌，騰訊跌3%，阿里巴巴跌2.2%，美團跌1.7%。

此外財報數據顯示，騰訊大股東Prosus在截至11月23日的一個月以來，減持騰訊7890萬股。

內房股持續上升，碧桂園大漲9.5%，新城發展升12.4%，合生創展漲7.8%，時代中國漲11%。

受到隆基綠能下調晶圓價格影響，光電股下跌，信義光能跌5.5%，協鑫跌3.1%，福萊特玻璃跌5.4%。