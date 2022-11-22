由於鋒面通過台灣、東北季風增強，明（23）日各地都容易降雨，且高溫明顯下降。氣象主播戴立綱分享，投票日當天（26日）水氣減少轉為多雲天氣，天氣型態是東雨西晴，不過早晚仍偏涼。

氣象局表示，明天各地都容易有降雨的情況，尤其在中部以北及東半部地區，除了雨區範圍較廣外，也容易有局部較大雨勢發生；溫度方面，夜晚清晨各地低溫普遍來到21度左右，白天由於雲多飄雨，各地高溫明顯下降，北台灣預估約22、23度，其他地方則落在24到26度之間，感受上有涼意。

氣象局預估明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局提醒，今晚至明晨金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度；明天下午開始雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

氣象局分析，周四至周六（24日至26日）各地皆有降雨機會，尤其中部以北及東北部地區雨勢較持續、明顯，並有較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲偶爾有短暫雨，溫度上低溫普遍在21、22度左右，北台灣高溫皆在25度以下，其他地方仍有26到28度的高溫；周六水氣減少、降雨逐漸減緩，各地高溫回升，北部及東北部地區仍有短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

下周日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；下周日至下周二（27日至29日）水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨；30日至12月2日東北季風增強，溫度再下降，北部及東半部有局部短暫雨。