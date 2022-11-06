教育部國教署推動「改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」，近5年累計投入經費逾17億元，補助超過800個案件，協助全國國立高級中等學校提升校園建築使用安全性，並讓校園空間可多元運用。

為改善學校老舊危險電力系統、校園消防安全、廁所整修、排水系統、校舍防水隔熱、地坪凹凸不平或破損等設施設備，教育部國教署自2014年起推動「改善或充實國立高級中等學校一般建築及設備計畫」。

以國立鳳山商工為例，學生活動中心於民國1984年興建完成，內部包含舞台區、座位區、二樓觀眾席、二間舞蹈教室與三個獨立空間、地下室，以及男、女廁、無障礙廁所及貴賓室廁所各一間，為可容納近2000人的大型場館，除提供學校重大集會、畢業典禮、演講、舞蹈展演等大型活動使用，也外借給公私立機關單位辦活動。

但因學校學生活動中心已使用逾30多年，常發生屋頂嚴重漏水、座位區燈具耗能且亮度不足、廁所故障率高、座椅區地板污染及壞損、牆面油漆脫漆嚴重等問題，造成師生及社區居民使用上的安全疑慮與不便。

藉由教育部國教署推動相關補助計畫，讓該活動中心全新改造，以保留原有的建築特色，由外而內進行屋頂防焰浪板更換、牆面油漆、地板修繕以及節能燈具更新等工程，兼具使用功能與美感設計元素，讓原有老舊學生活動中心再現風華。

教育部國教署表示，校園空間多元運用改善提供單一場地的多重運用，除可因應學校在空間運用上的彈性，更透過強化場地使用安全，將可提供學生優質表演、學習與多元活動的場地，更落實環境美感與安全教育於校園環境中。