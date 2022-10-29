俄羅斯大幅削減北溪管線的供應，導致歐洲陷入空前能源危機，而俄羅斯原先的天然氣產能則轉向印度、大陸等亞洲市場。然而，國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）則直言，俄羅斯將輸掉與西方的能源戰，由於流向大陸和印度的新管線短期內無法完成，俄羅斯要在短時間找到取代歐洲的買家，是在癡心妄想。

比羅爾周五（28日）接受歐洲新聞台採訪時表示，在戰前，俄羅斯對歐天然氣出口佔總體約65%，石油出口則為55%。他說，「歐洲是目前為止俄羅斯最大的客戶，而俄羅斯永遠失去了它」。

對於俄羅斯是否能夠找到其他買家來頂替歐洲，比羅爾直言這並不容易，因為俄羅斯天然氣很大一部分來自西伯利亞，並透過管線流向歐洲。他估計，建設流向大陸和印度的管線大概要耗費長達10年的時間，且需要投入龐大的技術和投資。

比羅爾說，你並不是在菜市場賣洋蔥，是在出售天然氣，這是完全不同的業務，「因此俄羅斯想要取代歐洲天然氣出口，就短期來看，是在做白日夢」。

針對全球能源市場，比羅爾近日警告一場前所未有的危機，他說目前全球處在「真正的」能源危機，「我們的世界從未經歷過如此深層又複雜的能源危機」。

另外，比羅爾雖然認為歐洲在即將來臨的冬季不會出現重大損失，但提醒一個前提是冬季不會太長且太過寒冷，以及不會有任何太大的意外。相較之下，他對明年和2024年的冬季更擔心，主要是歐洲對俄羅斯天然氣供應缺口持續影響外，還有大陸經濟復甦所帶動的需求，以及液化天然氣市場供應緊繃。