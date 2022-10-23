《孟婆客棧》獲金鐘獎「戲劇節目創新獎」，團隊超開心。（民視提供）

《孟婆客棧》獲金鐘獎「戲劇節目創新獎」，團隊開心慶功。（民視提供）

張書宇角逐新人獎失利仍充滿感謝。（民視提供）

樓心潼、方馨出席《孟婆客棧》金鐘慶功宴。（民視提供）

唐美雲製作的音樂情境喜劇《孟婆客棧》，獲第57屆電視金鐘獎「戲劇節目創新獎」，獎項一公布刷起一波「實至名歸！」好評；劇團舉辦的慶功宴上，導演吳定謙、李中以及演員小咪、王金櫻、方馨、樓心潼、林千鈺、張書宇、姬君達、何育峰、王奕盛等人也一起開心歡呼。雖然還是有遺珠之憾，但唐美雲表示，在她的心中，大家都已經是得獎的No.1超級英雄了！

《孟婆客棧》獲得戲劇節目創新獎，唐美雲表示要非常感謝民視對她的大力支持，公視、中華電信、台灣啤酒的協助，還有蔡振南的力挺，以及紙風車劇團創辦人李永豐等眾多貴人幫助，讓她幾乎無後顧之憂地專心處理這一部創新挑戰的連續劇。

唐美雲表示，得到創新獎是為歌仔戲做大格局與推廣，而不是只為自我，期待大家看到歌仔戲的精緻與更多的可能性。

慶功宴上她也分享當喊到《孟婆客棧》名字，正式走上台時，看到字幕寫「還有80秒」，心跳就開始加速、腦袋一片空白，漏掉需要感謝的人，還有想要說的話，但她知道這些所有幫助的貴人，都知道她的感謝及心意。而走上紅毯聽到粉絲尖叫聲，也給劇團很多信心，希望有一天《孟婆客棧》可以挑戰大螢幕，從劇場走進電視後再走到戲院。

角逐戲劇新人獎失利的張書宇表示，很榮幸可以挑戰「一生只有入圍一次的獎項」，但這一次的入圍也給他很多信心，會繼續努力在戲劇、舞台劇的演出，感謝唐美雲看見他的所有可能，也謝謝觀眾的支持以及評審的鼓勵。