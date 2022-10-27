社團法人中華華美媒體傳播協會needs MEDIA與臺中市谷中百合全人關懷協會，為感謝新北消防同仁全年無休之辛勞，日前辦理「向新北消防防疫英雄致敬音樂晚會」邀請近1,200位消防同仁及消防眷屬們來參與。

消防局為表揚主辦、協辦、贊助及演出單位為新北消防同仁無私付出龐大人力物力，共同完成這項盛大公益表演，使消防員們能紓壓及身心靈放鬆，更能攜帶家庭成員共赴這場音樂盛宴。

社團法人中華華美媒體傳播協會needs MEDIA與臺中市谷中百合全人關懷協會，為感謝新北消防同仁全年無休之辛勞，日前辦理「向新北消防防疫英雄致敬音樂晚會」邀請近1,200位消防同仁及消防眷屬們來參與。(新北市消防局提供)

今(27)日透過消防局局務會報辦理公開表揚，要特別感謝needs MEDIA、臺中市谷中百合全人關懷協會、磊山保險經紀人股份有限公司、新潤建設機構及華潤建設機構、新北市青少年管弦樂團、歐陽慧珍舞蹈團、臺灣大學校友追夢舞團、八里米倉國小鼓藝隊、尋人啟事人聲樂團、無限電人聲樂團、醒吾科大表演藝術系、輔仁大學舞蹈啦啦隊及競技啦啦隊、育達高級中等學校、藝人李麗芬、藝人施孝榮及協助場地事宜之新北市政府文化局與新莊高級中學，謝謝大家將這份感謝化成音符，響亮消防同仁們的心。

消防局局長黃德清表示，我們消防人員堅守第一線並不是為了得到這些回報，但能得到這麼多協會、團體及民眾們的支持都是我們背後最強大的力量；讓我們可以齊心抗疫，持續守護新北市民。