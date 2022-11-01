廣義防疫保單8月到10月理賠逾千億元，金管會1日公布，產險防疫險保單到10月底累計理賠1,131億元，持續創新高，單周再增近60億元理賠，8到10月就賠逾772億元；疫苗險近三月則賠逾241億元，到10月底累計理賠309.6億元，等於廣義防疫保單今年合計理賠已高達1,441億元，本周即將破1,500億元大關。

由於目前多張防疫險仍是隔離賠一次、確診再賠一次，很多被保險人在家人確診隔離時可領保險金，沒多久自己再確診，又可再理賠；加上一人可能投保二張以上防疫險，因此到10月底本土確診病歷766.1萬人，約占台灣人口數的33％多，但防疫險理賠件數已達286.57萬件，占今年承保防疫險件數的58.8％，即將突破60％，亦即有投保防疫保單者確診率是高於一般民眾。

因為理賠申請會比確診時間遞延，8月到10月防疫險每月理賠都在200~300億元之間，三個月合計賠772億元，累計理賠1,131億元，已是今年收取保費的近25倍；承保施打疫苗後仍確診或重症的疫苗險，近三個月則賠逾241億元，累計賠309.6億元，是今年已收保費的30倍，等於兩保單持續慘賠。