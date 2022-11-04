女星小S(徐熙娣)與老公許雅鈞結婚多年，育有三個寶貝女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），其中許老三最為古靈精怪，時常讓小S拿她沒辦法，然而，日前小S受訪時透露，許老三之前確診高燒至41.9度，讓她擔心到哭濕整個口罩。

近期，小S與二女兒Lily接受「ELLE」雜誌專訪時提到，前陣子許老三確診，看到她高燒41.9度，病得很難受，讓她相當不捨，哭到自己的口罩都被眼淚沾濕了，然而，透過這次她才意識到的自己的角色，並說道：「雖然都是女兒，但我覺得自己變成母親的時刻其實非常的少，好像只有在她們很脆弱的時候我才會有母親感」。

另外，她也分享與女兒的相處模式「她們在我生命中是非常重要的角色，可是時不時會切換」她表示，她們母女之間有時像閨密一樣分享所有事，有時又覺得不知道是什麼神派下來，訓練她的情商、脾氣和耐心一般。

最後，愛女心切的小S也向三個女兒喊話：「20歲真的要好好享受，盡量多去探索這個世界，不是說多交男朋友，而是多認識朋友，但如果一旦發現朋友人品不好的話，就要趕快撤；30歲的時候希望她們已經有很明確的方向，知道自己想做什麼，真正努力的成為理想中的自己；40歲，應該要有些something了吧，不管是成為非常棒的家庭主婦，還是做了很想做的職業」。