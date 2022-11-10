隆中(6542)公布第三季財報，單季合併營收1.93億元，季增0.91％，年增2.14％；營業毛利為1.51億元，季增2.51％，年增8.18％，毛利率為77.91％，優於上季及去年同期水準，營業利益為0.17億元，受惠於美元升值認列匯兌收益，歸屬母公司業主稅後淨利為0.23億元，每股盈餘0.56元。

累計前三季營收5.85億元，年增3.89％，營業毛利4.54億元，年增15.12％，營業利益0.84億元，較去同期轉虧為盈，每股盈餘為2.10元，大幅優於去年同期虧損3.76元。

隆中董事會決議配合營運發展與財務規劃調整部份投資架構，同時為充分整合公司資源、提升經營效益及降低管理成本，決議與100％子公司維度資訊進行簡易合併，以隆中為存續公司，維度資訊合併後消滅。維度資訊既有區域網路遊戲開發與授權等主營業務，於合併後由隆中負責整合各項資源並持續拓展海外據點，以擴大市佔率及獲利力。