本土疫情肆虐許久，不少人都已經確診過，台大醫院兒科前醫師蒼藍鴿分享，9月時他也確診了，隔3周去檢驗S蛋白抗體，發現體內的抗體衝到超級無敵高，數據大於「>12500」，機器都驗不出來，而這份報告再度證實，染疫後S蛋白抗體與中和抗體應會大幅衝高，身上會具有一定的保護力。

蒼藍鴿昨在YouTube影片上分享，今年1月他完成三劑疫苗接種，他所打的疫苗組合為「AZ＋AZ＋高端」。一般打完疫苗或是受到自然感染以後，身體都會出現抗體，一般可以透過檢測S抗體得知，其中若曾經確診過的人，檢驗N抗體將會是陽性。

蒼藍鴿表示，打完第三劑高端3個月，第一次做S蛋白抗體檢測，結果是961.3，算中高，而他的N抗體則是陰性，顯示他此時並沒有確診。而一般人打完三劑後的S蛋白抗體約落在50到500這區間，他只看過2次超高的S蛋白抗體結果，其中1人高達4千至5千，另一人則直接破萬，而這2人打的組合剛好都是「AZ＋AZ＋莫德納」。

蒼藍鴿指出，上述2位抗體很高的人都是在打完疫苗1到2個月就去驗了，而他則是等到3個月，因此可能抗體會比較低一些，所以他想說可嘗試追蹤抗體下跌的幅度，便在7月再度驗S蛋白抗體，結果降到614.3，而這時他的N抗體仍是陰性。這個結果顯示，打完疫苗3至4周左右抗體會達到高峰，後來就會隨著時間快速下降。

蒼藍鴿也說，他在9月中確診新冠肺炎，隔了3周再去檢驗S蛋白抗體，結果竟然是「>12500」，這很不得了，因為這代表他體內的抗體高到機器驗不出來了，所以他染疫後，S蛋白抗體大幅升高，雖然S蛋白抗體不完全代表中和抗體，但仍可以預期這幾個月內中和抗體也很高，因此才有確診3個月內再感染機率低的說法。

蒼藍鴿補充說，這次驗N抗體的結果為1.07（大於1就是陽性），他很驚訝，因為他的S蛋白抗體檢驗結果衝那麼高，但N抗體卻只比1高了一點。不過，這份報告顯示，確診之後S蛋白抗體與中和抗體應會大幅衝高，所以身上會具有一定的保護力。

蒼藍鴿表示，若民眾懷疑自己是否為無症狀感染者，可以去檢驗N抗體，如果結果是陽性就代表你確診了，但你不知道。而民眾若有血清抗體檢驗的需求，可以去經地方衛生局審核通過提供自費新冠血清抗體檢驗服務的醫事機構進行檢驗。