新冠肺炎本土疫情連續3日跌破3萬例，國內今新增2萬5523例本土個案，較上周六減少21.4％，另新增44例境外移入、67例本土死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少2024例，減少7.3％，較上周六減少6963例，下降21.4％，分布為新北市4176例、高雄市3478例、台中市3470例、桃園市2574例、台南市2433例、台北市2273例等；境外移入個案分別自美國（4例）、韓國（3例）、新加坡（2例）、中國（1例）移入，另34例感染國家調查中。

與此同時，國內今新123例中症、58例重症個案，無新增特殊重症個案。另增67例本土死亡，為37例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中63例具慢性病史、47例未接種3劑以上新冠疫苗。確診日介於今年8月15日至11月2日，死亡日介於10月1日至11月2日。截至目前，國內共累計786萬3193例確診、1萬3151例死亡。