奇偶科技(3356)第3季稅後盈餘4308萬元，順利轉虧為盈，累計前3季每股盈餘為0.82元，由於安控股近期連袂上演噴出行情，奇偶今天盤中股價衝高，創下2021年7月23日以來新高。

奇偶科技第3季合併營收為3.45077億元，季增1%，營業毛利為1.40645億元，季減17.58%，單季合併毛利率為40.76%，季減9.19個百分點，受惠於美元匯率強升匯兌收益及股息收入挹注，單季稅後盈餘為4308萬元，順利轉虧為盈。

奇偶前3季合併營業收入9.62億元，年成長5%，營業毛利為4.47億元，合併毛利率46%，營業淨利1.11億元，營業淨利率為11%，營業外收入為3680萬元，稅前盈餘1.48億元，因本期按公允價值衡量之金融資產損失增加，但無抵稅效果，故前3季淨利歸屬於母公司業主為7389萬元，較去年減少35%，每股盈餘為0.82元。

北美及歐洲地區安控市場因大陸廠商退出訂單持續增溫，加上供應鏈缺料紓解，奇偶預估，下半年營運可望優於上半年。