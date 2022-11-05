高端疫苗通過審查，指揮中心公布保護力數據，再度引起軒然大波，胸腔科醫師蘇一峰質疑，高端在今年7月的時候送繳資料，但保護力分析的報告卻是從去年3月到今年9月，到底是怎麼超前分析到8-9月的數據？難道這是未來分析師？引起網友討論。

蘇一峰在臉書發文表示，指揮中心昨公布高端保護力的數據資料看起來不錯，但可能還是過不了世界衛生組織（WHO）那一關，恐怕需要更詳細的資料分析，且應投稿到論文期刊上面，給專家同儕審查才行。建議高端還是要用新藥上市的正統方式進行，好好完成三期研究，比較可能可以搭上國際疫苗的列車，成為台灣的護國神山。

蘇一峰接著表示，高端在7月的時候送繳資料，但高端疫苗保護力的分析卻是從去年3月到今年9月的數據，最後成功通過EUA。高端到底為什麼可以在7月的時候繳資料，但卻超前分析到9月的結果呢？這是未來分析師？

貼文引起網友討論，「你知道的太多了，小心沒有台灣價值」、「世界怎麼跟得上台灣，國際間的疫苗靠科學，台灣的疫苗靠表決」、「先射箭再畫靶？」

食藥署表示，高端去年通過EUA審查後，被要求在1年內檢送疫苗保護效益的報告，而今年7月27日高端檢送疫苗保護效益報告，但有些資料仍未齊全，因此後來又在10月28日補件，食藥署收到報告後再次召開專家會議審議。