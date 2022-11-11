美系外資針對電信三雄出具最新研究報告，丟出喜好排行榜，依序為中華電(2412)>遠傳(4904)>台灣大(3045)，同時也將中華電、遠傳、台灣大目標價分別由140元、85元、95元調降到125元、75元、85元，維持中華電、遠傳加碼評等，台灣大減碼評等，主要是預期其與台灣之星合併後面臨的頻譜繳回問題。

自8月以來，電信三雄股價已下跌7~10%，而台股加權指數下跌9%。2022年主要是由於台灣10年期政府債券收益率在此期間上升70個基點、至1.8%。美系外資將中華電、遠傳、台灣大目標價分別由140元、85元、95元調降到125元、75元、85元，主要是反映更高的加權平均資本成本(WACC)，維持中華電加碼評等，主要是認為投資者低估了其堅實的基本面和有吸引力的本益比，遠傳也維持加碼評等，則是看好其合併亞太電後的正面效應，至於台灣大，則維持減碼評等，主要是合併台灣之星的頻譜問題潛在繳回的風險。在台灣電信公司中，喜好排名為中華電>遠傳>台灣大。

美系外資進一步說，NCC在曾9月下旬就合併案舉辦過聽證會，討論合併後1GHz的頻譜分配，由於規定每個運營商在此範圍內最多可以擁有50MHz，目前中華電/台灣大/遠傳/台灣之星/亞太電各自擁有40/40/30/20/20MHz，但在合併後，台灣大、遠傳將擁有60/50MHz，現階段台灣大主張拒絕繳回超過的10MHz，故目前仍在進行談判中，NCC近期提到一項決議，就是將在未來三個月中針對合併進行說明，故很有可能遠傳+亞太電、台灣大+台灣之星的合併案預計在明年1月下旬獲得批准。