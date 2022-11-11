綠營側翼「無良公關」日前指控藍營找狗仔跟拍陳時中、到各大社群增加選民對立，還有蔣萬安與徐巧芯等人簽名，卻遭踢爆是P圖的造假文件，除了無良公關外，醫師杜承哲與謝立聖插畫也都遭徐巧芯點名提告，對此重症醫師蘇一峰也自責，可能是自己害學弟變成側翼。

蘇一峰在臉書上PO文「自己反省可能是我害學弟變成側翼」，他表示，當初這位學弟還沒人認識他時，自己三番兩次邀請他上節目，還會特地開車來接他去搭車，過往也時常幫忙分享宣傳學弟的部落格文章。

蘇一峰感嘆，這位學弟終於開始紅了，但紅了之後行為也變質了，更表示，自己一向有多照顧學弟妹，大家都知道。蘇一峰說，以前在醫院時期，他對這位學弟也不錯，但反省了很久，還是不知道哪裡對不起他，導致現在一而再再而三被這位學弟點名攻擊，還跑去當側翼。

雖然文章沒有指名道姓，但還是許多網友立刻認出來：「人家是愛黨醫師」、「爹親娘親哪有小英親」、「不就是被巧芯提告的唯一一位醫師嗎」、「就是忌妒吧」、「變質是綠的本質」，醫護工會理事長陳玉鳳也揶揄「打你才會變紅啊」，還有許多醫師聲援：「學長很罩是真的」、「到現在還很感謝學長當年照顧」、「他以前個性就很古怪，很偏激，沒人敢接近他，只有你那麼熱心，結果還被反咬一口」。